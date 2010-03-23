«Ролан Гаррос» может стать соседом Версаля

Генеральный директор Федерации тенниса Франции (FFT) Жильбер Изерн заявил, что Открытый чемпионат страны по теннису должен поменять место исторической дислокации либо необходимо реконструировать комплекс «Ролан Гаррос», на кортах которого сейчас проводится турнир. По его словам, на данный момент Федерация рассматривает четыре проекта реорганизации чемпионата, в том числе один, который включает в себя переезд в местность поблизости от Версаля. «За последние 20 лет три других турнира «Большого шлема» сильно прибавили, мы отстаем от них. Это касается и сервиса, который мы можем предложить, и условий проведения чемпионата», – считает Изерн. Комплекс «Ролан Гаррос» слишком мал для турниров подобного уровня. Ежегодно Открытый чемпионат Франции посещают в среднем 450 000 зрителей. Игроки, в свою очередь, жалуются на отсутствие так называемой приватной зоны, где их никто не будет беспокоить. «В прошлом году в Монте-Карло я общался с Роджером Федерером, и он предъявил мне длинный список жалоб. Его волновали проблемы, которые могут возникнуть у теннисистов в первую неделю», – рассказал Изерн. Как считает генеральный директор Федерации, Открытый чемпионат Франции рискует потерять свой престижный статус. «Посмотрите на то, что происходило с чемпионатом Австралии в 80-х годах – лучшие игроки не хотели в нем участвовать. Мы можем столкнуться с той же проблемой. К примеру, специалисты по харду больше сюда не приезжают». Открытый чемпионат Франции может остаться на кортах «Ролан Гаррос», но тогда ему нужна полная реконструкция, на которую понадобится около 270 000 000 долларов. В свою очередь, постройка нового комплекса оценивается в 810 000 000. Решение относительно будущего престижного турнира будет принято в феврале 2011 года на ассамблее Федерации, сообщает «РИА«Новости».