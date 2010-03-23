В Якутии изготовили «народную» медаль Плющенко

В Якутске ювелиры презентовали так называемую «народную» золотую медаль для российского фигуриста Евгения Плющенко, который стал серебряным призером Олимпийских игр-2010 в Ванкувере. На лицевой стороне медали высечено изображение фигуриста, на оборотной – надпись: «Победителю Евгению Плющенко за непревзойденное мастерство от российского народа». «Награда» будет вручена спортсмену 4 апреля 2010 года в Санкт-Петербурге. Эскизы медали можно посмотреть здесь. Медаль целиком отлита из золота 750 пробы на ювелирном заводе в Якутске и будет полностью готова в конце недели. Как и олимпийская золотая медаль Ванкувера, «народная» медаль весит 516 граммов, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на «Интерфакс».