Петрив стал третьим на международном турнире по скоростной стрельбе из пистоле

В Висбадене(Германия) на международном турнире прошли соревнования в олимпийской дисциплине - скоростной стрельбе из пистолета на 25 метров. В индивидуальных соревнования в мужском турнире третье место занял украинец Александр Петрив, а победу праздновал трехкратный победитель финалов Кубка мира россиянин Алексей Климов, вторым стал его соотечественник Дмитрий Брайко. Украинцы Тарас Магмет и Роман Бондарук заняли 19-е и 20-е места соответственно. Среди юниоров победа досталась россиянину Александру Алифиренко, вторым был немец Аарон Заутер, третьим – соотечественник победителя Олег Баранов. В командных соревнованиях мужчин победили чехи Йозеф Фьяла, Мартин Подграски и Мартин Стрнад, опередившие на 10 баллов первую немецкую команду. Молодежный состав сборной Украины, за который выступали Роман Бондарук, Тарас Магмет и Александр Петрив, занял четвертое место, уступив 2 очка российским юниорам. Победу одержала команда юниоров из Чехии, вторыми были немцы. Пулевая стрельба. Международный турнир. Висбаден (Германия). Результаты: Пистолет. 25 м. Мужчины. 1.Алексей Климов – 784,4 очка 2.Дмитрий Брайко (оба – Россия) – 783,9 3.Александр Петров (Украина) – 782,5 Пистолет. 25 м. Юниоры. 1.Александр Алифиренко (Россия) – 766,4 2.Аарон Заутер (Германия) – 766,1 3.Олег Барабанов (Россия) – 763,2. Пистолет. 25 м. Мужчины. Команды. 1.Чехия – 1743 2.Германия – 1733 3.Россия-2 - 1725 4.Украина - 1723 gazeta.ua по материалам СпортОнлайн