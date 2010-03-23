Лиуцци намерен бороться за очки в Австралии

Пилот «Форс-Индии» Витантонио Лиуцци поделился своими задачами на Гран-при Австралии, и заявил, что не обеспокоен временем проведения гонки. «У нас будут новые детали заднего и переднего антикрыла. Надеюсь, это поможет добиться прогресса. Все нововведения в прошлом году были удачными, работа в аэродинамическом туннеле, кажется, приносит свои плоды. Конечно, никогда не знаешь, что предпримут конкуренты, но я надеюсь, что мы приблизимся к лидирующей группе. Моей целью будет пройти в третий сегмент квалификации и вновь попасть в очки. В прошлом году гонки в сумерки не были особенной проблемой. Здесь есть только один поворот, в котором солнце находится достаточно низко, что может создать проблемы с видимостью. Единственное, что меня тревожит – возможные трудности с температурой. Когда заходит солнце, а вы идете на жестких покрышках, начинаются проблемы с прогревом резины. Но, думаю, «Бриджстоун» уже поработал над этим, так что я не волнуюсь», – цитирует Лиуцци пресс-релиз команды. СПОРТ СЕГОДНЯ