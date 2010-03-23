Репортеры засняли форварда «Интера» в футболке «Милана»

Итальянские телерепортеры засняли форварда миланского футбольного клуба "Интер" Марио Балотелли в футболке «Милана». Балотелли перед зеркалом примерил футболку, подаренную ему в эфире комедийного телешоу Striscia la Notizia, которое выходит на телеканале Canale 5. В ходе телепередачи журналист вручил 19-летнему Балотелли шуточную награду «Золотой тапир». Балотелли получил этот "приз" за ссору с главным тренером «Интера» Жозе Моуринью, из-за которой Моуринью отстранил форварда от участия в матчах. Репортер также презентовал Балотелли футболку «Милана» с номером 45, на которую была нанесена фамилия футболиста. Балотелли принял подарок, а затем, не зная, что его снимает камера, примерил футболку. Ранее форвард признавался, что в детстве он болел за «Милан». По словам агента игрока Мино Райолы, Балотелли надел футболку «Милана» в шутку. Агент подчеркнул, что сатирическое шоу нельзя принимать всерьез, сообщает интернет-издание Goal.com. В чемпионате Италии сезона-2009/10 Балотелли провел 21 матч и забил семь голов. Из-за конфликта с Моуринью форвард пропустил матч с лондонским «Челси» в Лиге чемпионов, а также игру 29-го тура первенства страны с «Палермо». «Лента.ru»