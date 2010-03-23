Сборную Кот-д'Ивуара возглавит Эрикссон

Шведский специалист Свен-Еран Эрикссон будет руководить сборной Кот-д'Ивуара во время чемпионата мира-2010 в ЮАР. Изначально «Слоны» хотели заполучить наставника сборной России Гуса Хиддинка, однако тот предпочел не отвлекаться на краткосрочный проект. После этого ивуарийцы обратились к кандидатуре бывшего главного тренера сборных Англии и Мексики, который в феврале покинул пост спортивного директора «Ноттс Каунти», сообщает Sky Sports. Генеральный секретарь Федерации футбола Кот-д'Ивуара Хегар Оуттара прокомментировал выбор: «Он не был нашим первым выбором. Им был Гус Хиддинк. Но результаты Эрикссона говорят сами за себя».