Угроза терроризма к Олимпиаде в Лондоне остается высокой

Угроза терроризма во время подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр в Лондоне 2012 года остается высокой, сообщил во вторник заместитель министра внутренних дел Великобритании лорд Алан Уэст. «В настоящее время террористическая угроза рассматривается как «серьезная» (четвертая из пяти возможных градаций), и мы ожидаем, что она останется на таком же уровне до лета 2012 года», – сказал Уэст, выступая на брифинге в Ассоциации иностранной прессы. Именно по этому сценарию готовятся к обеспечению безопасности на спортивных событиях и правоохранительные органы Соединенного Королевства. «Олимпиада и Паралимпиада 2012 года обещают стать самым масштабным спортивным событием за последние десятилетия, а также самым масштабным испытанием для безопасности нашей страны со времен Второй мировой войны», – отметил замглавы британского МВД. По его мнению, самая главная задача в ходе обеспечения безопасности Игр – «соблюсти баланс между видимым присутствием полиции и свободной атмосферой олимпийских событий». Помимо терроризма, по словам лорда Уэста, определенную степень угрозы для нормального течения Олимпиады и Паралимпиады могут представлять такие чрезвычайные события, как организованная преступность, общественные беспорядки, стихийные бедствия и эпидемии. Что касается возможных митингов протеста во время Игр, то присутствовавший на брифинге заместитель главы Скотланд-Ярда, отвечающий за олимпийскую безопасность, Крис Аллисон сообщил, что у его ведомства пока нет сведений о планах подобных акций. «Но если даже они будут проводиться, то мы постараемся отреагировать соответствующим и соизмеримым образом», – указал он.