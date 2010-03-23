Аэропорт Донецка подготовят к Евро-2012 позднее намеченного

Строительство новой взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Донецка в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года завершится позднее ранее определенных сроков, сообщил мэр Донецка Александр Лукьянченко. В Донецке одним из проблемных вопросов остается подготовка к Евро-2012 системы аэропорта. Завершение строительства взлетно-посадочной полосы изначально планировалось в 2010 году. «Сдачи в 2010 году уже не будет, потому что по взлетно-посадочной полосе не профинансирована закупка целого ряда технологического оборудования, которое связано с наладкой, эксплуатацией и так далее. Его нужно смонтировать», – пояснил мэр. Кроме того, он добавил, что для полноценного функционирования взлетно-посадочной полосы необходимо ее сертифицировать и «проводить на ней испытания более двух месяцев».