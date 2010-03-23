Олимпийский комитет России принял отставку своего президента

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) официально принял отставку Леонида Тягачева с поста президента ОКР, сообщает «РИА«Новости». Выборы нового президента состоятся 20 мая на олимпийском собрании, а до этого времени исполнять обязанности президента будет первый вице-президент ОКР Игорь Казиков. Заседание исполкома ОКР, на котором была принята отставка Тягачева, состоялось во вторник, 23 марта. О назначении даты выборов нового президента и о назначении Казикова на пост исполняющего обязанности руководителя ОКР рассказал Шамиль Тарпищев, входящий в исполком. Тягачев объявил о своей отставке в начале марта - через несколько дней после окончания Олимпиады-2010, где сборная России заняла 11-е место в неофициальном командном зачете. 1 марта президент России Дмитрий Медведев заявил, что спортивные чиновники, ответственные за подготовку спортсменов к Олимпиаде, должны покинуть свои посты. Тягачев возглавлял ОКР с 2001 года и дважды (в 2005 и 2009 году) переизбирался на новый четырехлетний срок. Кроме того, на исполкоме была создана комиссия по совершенствованию деятельности ОКР. Ее возглавил бывший депутат Госдумы РФ Ахмед Билалов. Он является первым заместителем председателя совета содействия ОКР и членом совета по развитию физической культуры и спорта при президенте Медведеве.