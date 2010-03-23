Футбол. Назван лучший игрок чемпионатов мира

Британская газета The Times признала наставника сборной Аргентины Диего Марадону лучшим игроком чемпионатов мира. Марадона опередил Пеле и Беккенбауэра, которые заняли второе и третье места соответственно, передает Чемпионат.ру. Марадона сыграл на мундиалях 21 матч, стал автором 8 мячей и чемпионом мира в 1986 году. Пеле сыграл 14 матчей и стал автором 12 мячей. Он трижды становился чемпионом мира – в 1958, 1966 и 1970 гг. Франц Беккенбауер становился чемпионом мира в качестве игрока (1974) и в качестве тренера (1990). В списке, составленном из 10 игроков, четвёртое место занимает итальянец Джузеппе Меацца, ставший чемпионом мира в 1934 и 1938 гг. Пятое место отдано немцу Герду Мюллеру (1974). Шестым идёт футболист сборной Бразилии Гарринча (1958, 1962). За ним следует знаменитый Летучий Голландец Йоахан Кройф, занявший со своей командой второе место на мундиале 1974 года. На восьмом месте единственный игрок, продолжающий свои выступления. Это бразилец Роналдо (1994, 2002). Девятое место занимает экс-капитан сборной Англии Бобби Мур (1966). А замыкает десятку венгр Ференц Пушкаш, завоевавший второе место на чемпионате мира 1954 года.