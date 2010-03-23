НХЛ. Овечкин получит приз

Известный аналитик портала ESPN Скотт Бернсайд выразил уверенность в том, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин будет признан самым полезным игроком сезона. «Думаю, нас ждет интересное голосование. Статистика говорит за Овечкина, и, я думаю, что именно получит «Харт Трофи», – цитирует Бернсайда ESPN. Несмотря на пропуск 10 матчей, Овечкин лидирует в списке лучших бомбардиров и снайперов сезона. В его активе 45 голов и 52 результативные передачи. «Вашингтон» идет на первом месте в Восточной конференции, опережая ближайшего соперника на 16 очков. Сам Овечкин к тому же является самым полезным хоккеистом лиги, имея в своем активе показатель полезности +42. Он единственный игрок в НХЛ, который в текущем сезоне набирает более полутора очка за матч (1,56).