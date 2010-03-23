Валуев: Бой Владимира Кличко с Чемберсом мне понравился

Экс-чемпион WBA в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев прокомментировал победу чемпиона мира по версиям IBF и WBO украинца Владимира Кличко, нокаутировавшего американца Эдди Чемберса. «В целом, бой мне понравился. Владимир очень уверенно провел этот поединок, полностью контролируя ход событий на ринге. Особенно хорошо у него получались комбинации левой-правой. Иногда они проходили просто классно. Владимир боксировал в своей привычной, эффективной манере и не позволил американцу полностью раскрыть свой потенциал. Чемберс – хороший боксер, быстрый, пластичный, чувствительный. Благодаря этим качествам он не пропускал многих ударов. Однако американская манера избегать ударов, работая корпусом, в бою с Кличко сыграла с ним злую шутку. С боксером, у которого такие длинные руки, как у Владимира, сложно работать все время в подобной защитной стойке. Кличко нужно было сделать всего шаг или даже полшага, и он уже мог пробить защиту Чемберса. В результате многие его «двойки» достигали цели. Кстати, когда Чемберс находился в движении, он практически не пропускал ударов», – цитирует Николая Валуева SPORTBOX.ru.