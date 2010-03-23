Формула-1. Болельщики поддержали новую систему начисления очков

FOTA опубликовала официальные итоги опроса, проведенного совместно с LG Electronics. Наиболее интересные ответы Ассоциация получила на вопрос о новой системе начисления очков, передает Sports.ru . 44,9 процента опрошенных полагают, что система 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 пойдет на пользу Формуле-1, в то время, как 61,9 процента считают, что разница между первым и вторым местом должна быть больше. Кроме того, интересно отметить, что среди пожеланий относительно трансляций Чемпионата наиболее популярным оказалась возможность смотреть гонки в формате HD (65,7%), за ней следует возможность в интерактивном режиме следить за одним из участников соревнований (53,7%), замыкают тройку популярных ответов интернет-трансляции Формулы-1 (52,4%). Самым любимым этапом стала гонка в Монако (52,0%), далее следуют Гран-при Италии (50,6%), Великобритании (42,9%) и Германии (28,8%). Ferrari была названа самой популярной командой (30,1%), McLaren оказался на втором месте (19,1%), третьим стала конюшня Mercedes (Brawn) (10,01%). Ранее мировая пресса раскритиковала Формулу-1 за скучное Гран-при Бахрейна.