В Донецк прибыл Кубок мира ФИФА

Главный трофей в мировом футболе – Кубок мира, который совершает мировое турне в преддверии ЧМ-2010 в ЮАР, во вторник прибыл в Донецк. Донецк станет единственным городом Украины, где побывает престижный приз. На всеобщее обозрение Кубок выставили на новом современном стадионе «Донбасс Арена», где, по мнению организаторов мероприятия, можно обеспечить максимальную безопасность трофея. Право снять ткань, скрывавшую изваяние из чистого 18-каратного золота, досталось воспитанникам академии футбольного клуба «Шахтер». Присутствовавший на презентации главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу вспомнил, что участвовал в розыгрыше Кубка мира 1970 года, когда главный трофей мирового футбола выглядел иначе и назывался «Золотая богиня». «Теперь современный Кубок мира, сменивший «Золотую богиню», прибыл в Донецк. Я счастлив, я действительно этому рад. За последний год Донецк доказал, что может быть столицей украинского футбола, и город этого заслуживает. Я наполнен радостью. Моя душа поет. Для меня огромное удовольствие знать и видеть, что Кубок мира – в Донецке», – сказал Луческу.