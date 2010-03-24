Мойя и Монфис снялись с турнира в Майами

Испанец Карлос Мойя и француз Гаэль Монфис снялись с проходящего с Майами Sony Ericsson Open из-за травм лодыжки и запястья соответственно. В основной сетке турнира Мойю заменит прошедший через квалификацию чилиец Николас Массу, а 14-го сеяного Монфиса – 33-я ракетка турнира испанец Николас Альмагро, чье место, в свою очередь, освободится для бразильца Рикардо Мельо. Также благодаря этим перестановкам в основную сетку турнира попали lucky losers эквадорец Николас Лапентти и бразилец Маркос Даниэль, передает официальный сайт АТР.