Костенко и Талан покидают чемпионат мира

Украинская спортивная пара Екатерина Костенко и Роман Талан не сумели пройти в произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Турине. Ученики Дмитрия Шкидченко остановились на 22-й позиции. По правилам ИСУ право выступить в произвольной получают лишь 16 лучших по итогам короткой. Лидируют китайцы Цинь пань и Цзян Тун. За ними расположились россияне Юко Кавагути и Александр Смирнов и немцы Алена Савченко и Робин Шолковы. Украинцы Татьяна Волосожар и Станислав Морозов в чемпионате не участвуют. Также начались соревнования у танцоров. Украинцы Анна Задорожнюк и Сергей Вербилло после обязательного танца 12-ые. Лидируют олимпийские чемпионы Теса Вирче и Скотт Мойр из Канады.