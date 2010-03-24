Москвина: Отрыв от китайцев вполне можно отыграть

Тамара Москвина считает прокат своих учеников Юко Кавагути и Александра Смирнова в короткой программе на чемпионате мира оптимальным. «Тренер, конечно, всегда найдет, к чему придраться, но в целом впечатление, которое мы произвели на публику и специалистов, положительное. После Олимпиады ребята должны были пройти обратную акклиматизацию. По возвращении у нас было много всяких встреч, разговоров, на которых обсуждались ванкуверские события. Это непросто, поэтому мы добавили эмоциональности в занятия. Кроме того, у нас в группе идет формирование новых пар, и новые лица способствуют эмоциональному подъему. Китайцы хорошо сделали элементы, очень эмоционально, артистично прокатали свою программу, сделали ее на хорошей скорости. Они по праву занимают сейчас первое место. Но этот отрыв вполне можно отыграть. Все первые четыре-пять пар могут быть на любом месте после произвольной», – цитирует Москвину РИА Новости.