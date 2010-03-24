Эдди Чемберс получил сотрясение мозга в бою с Кличко

У американского боксера-тяжеловеса Эдди Чемберса, 20 марта потерпевшего поражение нокаутом от украинца Владимира Кличко, обнаружено сотрясение мозга. Врачи рекомендовали Чемберсу отменить вылет из Германии, где проходил поединок, и пройти полное медицинское обследование, пишет издание «Спорт-Экспресс». Бой Кличко - Чемберс проходил с большим преимуществом украинского боксера. За пять секунд до конца последнего (12-го) раунда украинец послал соперника в тяжелый нокаут. Чемберс около минуты не мог подняться на ноги, но потом пришел в себя. По окончании поединка американский боксер сначала посетил пресс-конференцию, а затем в сопровождении двух сотрудников немецкого Красного Креста отправился на обследование в университетскую клинику Дюссельдорфа. Там у него и обнаружили сотрясение мозга. Поражение от Владимира Кличко стало для Чемберса вторым на профессиональном ринге. Первое поражение в январе 2008 года ему нанес россиянин Александр Поветкин, выигравший бой по очкам. «Лента.ru»