«Севилья» уволила тренера

Испанский футбольный клуб «Севилья» уволил главного тренера Маноло Хименеса. 46-летний Хименес был отправлен в отставку после матча чемпионата Испании с «Хересом», который завершился вничью со счетом 1:1. Об этом сообщает интернет-издание Goal.com. В игре с «Хересом», который занимает последнее место в первенстве страны, форвард «Севильи» Фредерик Кануте открыл счет на 60-й минуте, а в добавленное время Леандро забил ответный мяч. С учетом игры с «Хересом» «Севилья» не может выиграть семь матчей подряд. В 13 матчах чемпионата Испании, сыгранных в 2010 году, «Севилья» одержала только четыре победы. Испанский клуб также выбыл из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала московскому ЦСКА. В чемпионате Испании «Севилья» занимает пятое место с 45-ю очками после 28 матчей. На счету лидеров - мадридского «Реала» и «Барселоны» - по 68 очков после 27 встреч. Хименес работал главным тренером «Севильи» с 2007 года. Главным претендентом на пост нового наставника команды считается 71-летний Луис Арагонес, который привел сборную Испании к победе на чемпионате Европы 2008 года. «Лента.ru»