В Австралии на болидах «Рено» появится логотип DIAC

Команда «Рено» объявила о подписании контракта с компанией DIAC – филиалом RCI Banque. DIAC – лидер французского рынка автомобильного финансирования и услуг, ее эмблема будет присутствовать на боковых понтонах болида R30 с Гран-при Австралии до этапа в Монако. «Мы рады предложить DIAC и RCI Banque возможность стать партнером «Рено» в первых гонках сезона-2010. Для компаний это отличный шанс прорекламировать свой брэнд. Надеемся, что сотрудничество будет успешным», – цитирует председателя команды «Рено» Жерара Лопеса пресс-служба французской конюшни. СПОРТ СЕГОДНЯ