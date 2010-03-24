Воронин: Алиев еще не раз отличится

24 марта 2010, 12:18

Украинский нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о будущей игре с «Зенитом», о том, почему он еще не забил за новую команду и о парнёре по сборной Украины Александре Алиеве. Игра «Зенита», вашего ближайшего соперника, сейчас читается? Пока рано делать выводы, все-таки у команды новый тренер. Да и не очень внимательно я следил за игрой питерцев. Вот когда Тимоха (Анатолий Тимощук. – Прим. ред.) там выступал – тогда да. Очень нравился «Зенит» в 2008-м, когда он выиграл Кубок УЕФА. Короткий пас, сумасшедшая работа в середине поля, подбор игроков. Крайне интересно было наблюдать! В субботу интересно будет понаблюдать за противостоянием Воронин – Кержаков. Можно сказать, что вы с ним пока товарищи по несчастью – оба без голов. Слишком громко сказано. Да, я нападающий, мне надо забивать. Но в первую очередь важен результат команды. Вот с ЦСКА у нас было много моментов, могли отличиться и защитники, и полузащитники. Забей даже Габулов, я был бы рад, как будто сам отличился. Но почему вы не забиваете? У меня и голевых моментов-то не было. К сожалению. Чемпионат длинный, я не хочу зацикливаться на теме, что я без голов в первых двух турах. Потому что, если буду это делать, и в следующих играх опять не забью. А хочется отличиться уже в игре с «Зенитом». В матче с ЦСКА вы, кстати, играли скорее не нападающего, а полузащитника. Я бы не сказал, что полузащитника. Скорее второго нападающего. Мне, кстати, больше всего эта роль нравится. «Динамо» может подписать еще одного форварда в ближайшее время… Я догадываюсь, кто будет нашим новичком. Из немецкого ли он чемпионата? Узнаете, если с ним подпишут контракт. Вы общались с ним? Если я скажу, вы сразу поймете, о ком речь. Не разводите, – улыбается Воронин. Еще один игрок сборной Украины – полузащитник Александр Алиев – тем временем отличился уже дважды. Я его поздравил. Саша забил со стандартов, которые ему всегда удавались. Особенно штрафные. Думаю, он не раз еще отличится. Но, надеюсь, это будут не динамовские ворота. Видели, как Алиев после гола на коленках хотел по полю проехаться? Видел. Саша чуть не сломался. Алиев намеревался отпраздновать гол, как в Англии. Но там скольжение, должно быть, получше? Ну, там если ты катишься по полю, то действительно катишься. А он закопался, яму под собой чуть не сделал. Если на искусственном поле так сделает, может и без коленок остаться. Вы в Англии на коленках голы праздновали? И в Германии тоже. Там можно хоть вдоль всего поля катиться. sovsport.ru

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять