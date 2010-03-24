Воронин: Алиев еще не раз отличится

Украинский нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о будущей игре с «Зенитом», о том, почему он еще не забил за новую команду и о парнёре по сборной Украины Александре Алиеве. Игра «Зенита», вашего ближайшего соперника, сейчас читается? Пока рано делать выводы, все-таки у команды новый тренер. Да и не очень внимательно я следил за игрой питерцев. Вот когда Тимоха (Анатолий Тимощук. – Прим. ред.) там выступал – тогда да. Очень нравился «Зенит» в 2008-м, когда он выиграл Кубок УЕФА. Короткий пас, сумасшедшая работа в середине поля, подбор игроков. Крайне интересно было наблюдать! В субботу интересно будет понаблюдать за противостоянием Воронин – Кержаков. Можно сказать, что вы с ним пока товарищи по несчастью – оба без голов. Слишком громко сказано. Да, я нападающий, мне надо забивать. Но в первую очередь важен результат команды. Вот с ЦСКА у нас было много моментов, могли отличиться и защитники, и полузащитники. Забей даже Габулов, я был бы рад, как будто сам отличился. Но почему вы не забиваете? У меня и голевых моментов-то не было. К сожалению. Чемпионат длинный, я не хочу зацикливаться на теме, что я без голов в первых двух турах. Потому что, если буду это делать, и в следующих играх опять не забью. А хочется отличиться уже в игре с «Зенитом». В матче с ЦСКА вы, кстати, играли скорее не нападающего, а полузащитника. Я бы не сказал, что полузащитника. Скорее второго нападающего. Мне, кстати, больше всего эта роль нравится. «Динамо» может подписать еще одного форварда в ближайшее время… Я догадываюсь, кто будет нашим новичком. Из немецкого ли он чемпионата? Узнаете, если с ним подпишут контракт. Вы общались с ним? Если я скажу, вы сразу поймете, о ком речь. Не разводите, – улыбается Воронин. Еще один игрок сборной Украины – полузащитник Александр Алиев – тем временем отличился уже дважды. Я его поздравил. Саша забил со стандартов, которые ему всегда удавались. Особенно штрафные. Думаю, он не раз еще отличится. Но, надеюсь, это будут не динамовские ворота. Видели, как Алиев после гола на коленках хотел по полю проехаться? Видел. Саша чуть не сломался. Алиев намеревался отпраздновать гол, как в Англии. Но там скольжение, должно быть, получше? Ну, там если ты катишься по полю, то действительно катишься. А он закопался, яму под собой чуть не сделал. Если на искусственном поле так сделает, может и без коленок остаться. Вы в Англии на коленках голы праздновали? И в Германии тоже. Там можно хоть вдоль всего поля катиться. sovsport.ru