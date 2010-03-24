Инженеры Mercedes работают над болидом Шумахера

Инженеры Mercedes на базе команды плотно работают над тем, чтобы сделать болид команды более подходящим к стилю пилотирования Михаэля Шумахера. Предполагается, что немца не устраивает тенденция машины к недостаточной поворачиваемости. Команда на прошлой неделе на своей базе в Брэкли провела несколько тестов болида в аэродинамической трубе. Целью работы инженеров является нахождение лучшего баланса - с перемещением большей части массы на заднюю ось. "Мы не можем построить новый болид, но мы можем работать над имеющимся в аэродинамическом туннеле", – цитирует Шумахера Bild. Напомним, пилот Mercedes Михаэль Шумахер остался доволен тем, как провел гонку в Бахрейне, по итогам которой финишировал на шестом месте. gazeta.ua по материалам СегодняСпорт, Корреспондент.net