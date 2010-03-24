Чемберс не видит смысла в реванше с Кличко

Американец Эдди Чемберс отказался проводить бой-реванш против украинского боксера Владимира Кличко. Как заявил сам спортсмен, Кличко однажды одержал победу и в его силах Эдди не сомневается. - Кличко - очень хороший боксер, а учитывая его размеры, его просто невозможно достать, - заявил Чемберс. - Я считаю, что реванш просто не имеет смысла. Возможно, когда Владимир все-таки расстанется со своими поясами, я смогу побороться за них с кем-нибудь другим. Напомним, что Эдди Чемберс проиграл Владимиру Кличко 20 марта на футбольном стадионе в Германии. Украинец нокаутировал американского спортсмена за несколько секунд до финального гонга. ТСН, gazeta.ua