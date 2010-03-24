В Испании букмекеры принимают ставки на выход Чигринского на поле

Испанская букмекерская контора включила украинского защитника каталонской «Барселоны» Дмитрия Чигринского в специальные котировки на ближайший тур чемпионата. Букмекерская контора, принимающая ставки через мобильные телефоны, предлагает поставить на то, выйдет ли Чигринский на поле в следующем матче Примеры. Котировки: да - 2,5, нет - 1,1. При этом каталонские СМИ сообщают, что шанс выйти на поле у Чигринского есть, если не в ближайшем туре против «Осасуны», то в субботу против «Мальорки», мотивируя это тем, что перед матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов с лондонским «Арсеналом» (31 марта) Гвардиола может дать передохнуть основным защитникам, передает Сегодня.