Шолковы: Моя ошибка может стоить нам золота

Двукратный чемпион мира в парном катании Робин Шолковы считает, что его ошибка в короткой программе может стоить немецкой паре золота. Шолковы вместо заявленного тройного тулупа выполнил двойной. «Я совершил ошибку, поэтому мне тяжело найти что-то позитивное в нашем выступлении. Конечно, мы приехали в Турин за победой. Будем надеяться, что шанс еще есть», – приводит слова Шолковы AP. «Я очень расстроен. Моя ошибка может стоить нам золота чемпионата мира. После нее мне тяжело каталось, и смог прийти в себя лишь к концу короткой программы. Даже не знаю, почему я допустил эту ошибку. Вроде, все было хорошо. Но благодаря новой судейской системе, шансы на победу еще есть», – приводит слова Шолковы DPA. После короткой программы Алена Савченко и Робин Шолковы занимают третье место, уступая лидерами менее шести баллов. СПОРТ СЕГОДНЯ