К лету «Лотус» намерен поменять гидравлическую систему

Одним из источников проблем с надежностью болидов новых команд является гидравлическая система. В сезоне-2010 трансмиссии новичкам поставляет компания XTrac, хотя «Верджин», в отличие от «Лотуса» и «Хиспании», использует лишь часть элементов стандартной системы. По пути команды Ричарда Брэнсона намерена пойти и малайская конюшня. Ее пилот Хейкки Ковалайнен сообщил, что в Норфолке уже работают над созданием собственной гидравлической системы, которая может появиться на болиде в июле 2010 года. «Думаю, это правильное решение, если мы полностью хотим контролировать гидравлику нашего автомобиля», – цитирует гонщика Turun Sanomat. Хейкки добавил, что стандартная система, которую поставляет Xtrac, «слишком ненадежная» и «не совсем современная». Отметим, что выбор компании XTrac в качестве поставщика трансмиссий для команд «Формулы-1» был сделан ФИА. СПОРТ СЕГОДНЯ