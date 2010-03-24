Сборную Словакии по хоккею возглавит бывший тренер белорусов

Сборную Словакии по хоккею возглавит канадец Глен Хэнлон, занимавший пост главного тренера сборной Белоруссии на чемпионатах мира 2005, 2006 и 2009 годов. Об этом пишет словацкое издание Pravda. 53-летний Хэнлон сменит Яна Филца, под руководством которого словаки заняли четвертое место на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Как отмечает издание, не исключен и такой вариант, при котором Хэнлон будет работать совместно с Филцем. Контракт Филца заканчивается в июне 2010 года - таким образом, оба специалиста могут войти в тренерский штаб команды на чемпионате мира, который пройдет в мае в Германии. Хэнлон несколько лет работал ассистентом главных тренеров в клубах НХЛ, а в сезоне-2003/04 возглавил «Вашингтон Кэпиталс». Из «Вашингтона» Хэнлона уволили в 2007 году. На чемпионате мира 2006 года Хэнлон добился со сборной Белоруссии лучшего результата в истории этой команды. Белорусы заняли на первенстве планеты шестое место. В 2009 году Белоруссия дошла на чемпионате мира до 1/4 финала и заняла восьмое место. Сезон-2009/10 Хэнлон начинал в качестве наставника минского «Динамо», но в октябре 2009 года был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов, а в начале ноября ушел и из сборной Белоруссии, объяснив это решение своим морально-психологическим состоянием и неверием в будущее белорусского хоккея. «Лента.ru»