Футбол. К матчу ½ финала Кубка Украины усиливают меры безопасности

В Луцке усилены меры по охране общественного порядка в связи с матчем полуфинала Кубка Украины по футболу между Волынью и симферопольской Таврией, который состоится на местном Авангард, передает «УНИАН». По данным пресс-службы мэрии Луцка, во второй половине дня будет перекрыто движение транспорта по проспекту Грушевского, по которому будет двигаться колонна с болельщиками. Ожидается, что в Луцк прибудут из Крыма около 800 футбольных фанов. Кроме того, заместитель городского головы Анатолий Пархомюк поручил департаменту предпринимательства проконтролировать, чтобы торговля проходила в соответствии с законодательством. Также отдел транспорта и связи должен обеспечить надлежащую работу общественного транспорта. Кроме того, городская власть призывала жителей и представителей учреждений не парковать автомобили в этот день на проспекте Грушевского. В целом порядок в городе в этот день будут поддерживать около тысячи представителей правоохранительных органов. Напомним, что сегодня, 24 марта, в Луцке состоится полуфинальный поединок Кубка Украины между Волынью и Таврией. Начало матча в 18:00.