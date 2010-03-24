Пеле: Я бы взял Роналдиньо в сборную Бразилии

Опыт 30-летнего Роналдиньо мог бы помочь молодой сборной Бразилии совладать с нервами, если бы игрока включил в состав главный тренер команды Дунга, считает Пеле. Пеле сказал, что он сам обязательно взял бы в команду Роналдиньо, который в воскресенье разменял четвертый десяток, так как он принимал участие в финалах двух ЧМ и помог Бразилии завоевать пятый титул в 2002 году, передает «Газета.Ru». Пеле похвалил достижения Дунги, однако выразил опасения по поводу недостатка опыта выступления на Кубке мира у игроков, которые, как ожидается, будут приглашены в сборную. «Я думаю, Бразилия на верном пути, однако нам нужно соблюдать осторожность, так как большинство игроков никогда раньше не играли на чемпионате мира, так что они будут испытывать серьезное давление, и мы должны знать, как они с ним справятся, – сказал Пеле. – Если Роналдиньо будет играть так, как играет сейчас... Я думаю, он станет хорошим звеном команды, так как сможет помочь, когда молодые игроки почувствуют давление».