Поспешность в возведении спортивной арены привела к человеческим жертвам

По меньшей мере, 43 рабочих погибли на строительстве стадиона для Игр Содружества в Нью-Дели. Спешка в строительстве арен для легкоатлетов, пловцов, штангистов и других участников Игр Содружества началась после того, как оргкомитет забил тревогу. Сроки возведения объектов отставали от намеченных, и возникла опасность, что к соревнованиям арены не будут готовы. Смертельные случаи на строительных площадках крупнейших соревнований - не редкость. 14 рабочих погибли во время строительства стадиона на Олимпийских играх 2004 в Афинах, а четыре года спустя речь шла о десяти смертельных случаях при строительстве "Птичьего гнезда" в Пекине. Возможно, количество погибших было намного больше, так как официальных сообщений по поводу этих смертей не было. Для сравнения. Только один рабочий погиб во время строительных работ при подготовки к Олимпийским играм 2000 в Сиднее, в возведении объектов Игр в Лондоне пока обходится без трагедий. Независимые эксперты, которые провели свое расследование гибели индийских строителей, пришли в ужас. Они отметили, что по контракту на площадках в Нью-Дели работают около 450 000 человек. Все они трудятся сверхурочно, но частные строительные компании за это не доплачивают. Рабочие живут в переполненных лачугах, без электричества, нарушаются элементарные правила гигиены. Кроме того, во время работы грубо попираются требования безопасности, а факты гибели на этих объектах строителей скрываются. Организационный комитет Игр никак не прокомментировал выводы, сделанные специалистами. RusAthletics