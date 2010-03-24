Плющенко предложил кандидата на пост главы федерации ф/катания России

Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере, фигурист Евгений Плющенко считает, что Федерацию фигурного катания России должен возглавить молодой специалист. «Мне кажется, что у руля надо ставить молодого специалиста, который знает язык, знает спорт. Я думаю, что хорошая кандидатура - Антон Сихарулидзе, но это мое мнение», - цитирует Интерфакс заявление Плющенко, сделанное им в среду на пресс-конференции в Петербурге. Он добавил, что спортивные чиновники «должны делать свою работу, как спортсмены делают свою». «Я хочу, чтобы у наших молодых спортсменов были все условия для работы. Дайте условия - будут медали», - подчеркнул Плющенко. Напомним, что бессменным президентом Федерации фигурного катания России с 1992 года является Валентин Писеев, который возглавлял еще федерацию фигурного катания СССР (с 1989 года).