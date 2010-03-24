Беккенбауэр: Руни и Месси – лучшие игроки в мире на данный момент

Почетный президент «Баварии» Франц Беккенбауэр заявил, что нападающий «МЮ» Уэйн Руни находится в потрясающей форме и что он способен привести сборную Англии к победе на предстоящем чемпионате мира в ЮАР. «Он проводит выдающийся сезон. Хочу сказать, что мы в «Баварии» с опаской ждем встречи 1/4 финала Лиги чемпионов против «МЮ» и Руни. Руни находится в своей лучшей форме за всю карьеру. Забить 33 гола в чемпионате Англии не так просто. Если он продолжит в таком же духе, то он способен привести сборную Англии к победе на чемпионате мира в ЮАР. Фаворитами на предстоящем чемпионате мира являются сборные Испании, Бразилии, Англии, а также Аргентины с Лионелем Месси, который на данный момент вместе с Руни является лучшим игроком в мире. Стиль игры Руни отличается от Месси. Руни больше уповает на мощь, силу, в то время как Месси берет свое скоростью и фантазией на футбольном поле», – цитирует Беккенбауэра Reuters. СПОРТ СЕГОДНЯ