Владимир Кличко: Мой поединок с Виталием был бы очень жестким

Братья Кличко пообещали, что никогда не выйдут в ринг друг против друга. По словам Владимира, они даже отказались от совместных спаррингов, поскольку каждый такой поединок превращался в войну умений и характеров. Исходя из всего этого, младший Кличко предположил, что бой с братом, если бы он состоялся, был бы достаточно брутальным и жёстким. «Если бы этот бой когда-нибудь состоялся, то был бы очень жестким. Именно такие бои получались у нас в свое время на тренировочных спарринг-сессиях. В нашем противостоянии не было победителя. И если бы я вдруг победил, то крайне удивился бы этому. Не меньше, думаю, удивился бы и Виталий», - заявил Владимир, передает Чемпионат.ру. Виталий в свою очередь так комментирует возможный поединок с братом. «Самое главное, чтобы наша мать не узнала об этом бое. Если бы мы решили организовать такую встречу, нам пришлось бы отправлять маму в трехмесячный круиз, где не было бы газет и телевидения», - отшутился старший Кличко.