Тимощук: Увы, удовлетворения в «Баварии» нет

Полузащитник «Баварии» Анатолий Тимощук рассказал о своем положении в немецком клубе и прокомментировал информацию о возможном возвращении в Россию. «Увы, удовлетворения нет – играю-то в основном по 15-20 минут. Посмотрим, что будет дальше. Надо работать. Если захочу сменить команду, сам скажу. В любом случае, буду бороться до конца. До тех пор, пока не докажу, что могу выходить в основе. А там будет видно. Есть еще куча времени. Вот пишут, что хочу уйти, – сейчас или в крайнем случае летом. На самом деле скорых решений я никогда не принимаю. Хотя бы потому, что по характеру максималист. Поэтому и не могу согласиться с ситуацией, в которой не играю. Все сделаю, чтобы ее изменить. Знаю, что интерес ко мне есть не только со стороны российских команд. По поводу возможного перехода уже обращались и представители некоторых европейских клубов. Но, думаю, говорить об этом сейчас преждевременно. Разговор с руководством «Баварии» был. Я сказал, что у меня мало игровой практики, что хочу выступать и за клуб, и за сборную. От моих собеседников никакого негатива не исходило – они рады видеть меня футболистом «Баварии», знают, насколько профессионально я отношусь к тренировочному процессу, матчам. Выкладываться действительно стараюсь на 100 процентов. Надеюсь, мой потенциал все-таки будет использован, и я еще принесу команде много пользы», – цитирует Тимощука «Спорт Экспресс». Напомним, что ранее появилось сообщение о возможном переходе футболиста в «Зенит» или «Спартак».