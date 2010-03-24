Писеев не будет выставлять свою кандидатуру на пост президента ФФКР

Президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР) Валентин Писеев заявил, что не будет баллотироваться на новый четырехлетний срок. «В соответствии с Решением Исполкома от 18 марта 2010 года, отчетно-выборная Конференция Федерации фигурного катания на коньках России состоится 4 июня 2010 года. На конференции будут избраны руководящие органы Федерации на новый четырехлетний срок. Я не собираюсь выставлять свою кандидатуру на выборы президента Федерации», – приводит слова Писеева официальный сайт ФФКР.