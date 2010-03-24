Сафин: Спасибо теннису – меня без очереди пускают в ресторан

Марат Сафин в интервью каналу «Россия 24» рассказал о преимуществах популярности, превратностях карьеры профессионального теннисиста и своих нынешних интересах. «Спасибо теннису, что меня узнают. Есть какие-то привилегии, естественно: без очереди в ресторан, без очереди в клуб. Ну и на корт пока бесплатно пускают. Я начал играть рано – с 17 лет. В 30 уже хватит бегать по корту – нужно заниматься чем-то другим. Я хотел бы заниматься продвижением тенниса, продвижением ОКР. Думаю, это мои главные темы. 30 лет – замечательный возраст, чтобы перестроиться на что-то новое. Без характера никуда. Ты можешь быть самым талантливым человеком в мире, но без характера ты закончишь в 15 лет – не сможешь проходить первые-вторые круги, квалификацию. Выпадает шанс, им нужно пользоваться, потому что, когда будет следующий, неизвестно. Так что желательно прыгать сразу в первый-второй вагон поезда. Я люблю спорт, люблю свое дело. Я занимался этим 25 лет, спасибо моим родителям. Мне нравится постоянное движение, стремление к чему-то. Я за спорт, я энтузиаст и готов работать на спорт, за идею, даже бесплатно», – передает слова Сафина Sports.ru со ссылкой на официальный сайт канала.