У российского фигуриста во время выступления сломался конек

У российского фигуриста Артема Бородулина сломалось лезвие конька во время исполнения короткой программы на чемпионате мира 2010 года в Турине. Лезвие сломалось пополам в начале выступления, и Бородулин был вынужден отказаться от продолжения борьбы на первенстве планеты, сообщает РИА Новости. Спортсмен рассказал, что его «повело» уже при заходе на первый прыжок. Сначала Бородулин подумал, что ничего серьезного не произошло, но при приземлении понял, что выполнить программу до конца он не сможет. Россиянин признался, что хорошо готовился к чемпионату миру. «Обидно, конечно, но всякое бывает, теперь надо готовиться к следующему сезону», - сказал Бородулин. Короткая программа в мужском турнире завершится вечером 24 марта. Произвольную программу спортсмены покажут 25 марта. Позднее в среду на чемпионате мира первый комплект наград разыграют спортивные пары, которые покажут произвольную программу. Уже сейчас известно, что украинец после короткой программы входит в двадцатку лучших и квалифицируется в произвольную программу. «Лента.ru»