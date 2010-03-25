Суркис: Динамовцы играли так, будто делали кому-то одолжение

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал поражение от «Закарпатья» (0:1). «Хотите сенсационное интервью? У любой команды возможен кризис. Просто главному тренеру с игроками нужно разобраться, в чем дело. Ну, пропустили. Но где характер? Я не увидел агрессии, попыток спасти матч. Футболисты играли так, будто делают кому-то одолжение... Газзаев разберется, и, уверен, очень быстро. Если надо, я ему помогу. Как? Есть методы, в том числе и финансовые. Мы не первый день в футболе, – приводит его слова «Сегодня». – Как таковой игры нет. Но если спросите, закончилась ли борьба за чемпионство, – нет, она будет до последнего тура. Только если команда на что-то претендует, она не может играть так, как с «Закарпатьем». Уверенность в Газзаеве непоколебима? А почему я должен после первого поражения в чемпионате сомневаться в его квалификации? Он доказывал ее. И ЦСКА попадал в яму. А затем выиграл Кубок УЕФА. Не могу сомневаться – иначе я каждые полгода буду менять тренера».