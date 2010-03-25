Павлюченко вывел «Тоттенхэм» в полуфинал Кубка Англии

Российский форвард лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Роман Павлюченко забил победный гол в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом». Игра закончилась победой «Тоттенхэма» со счетом 3:1. В полуфинале команда Павлюченко сыграет с «Портсмутом». Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Англии. На 18-й минуте Бобби Замора вывел «Фулхэм» вперед. В начале второго тайма Дэвид Бентли сравнял счет, а на 60-й минуте вышедший на замену Павлюченко забил второй гол «Тоттенхэма». Окончательный счет в матче установил Эйдур Гудьонссен на 66-й минуте. В начале сезона-2009/10 Павлюченко практически не появлялся на поле в составе «Тоттенхэма», однако в последнее время все чаще стал участвовать в матчах и забивать голы. В чемпионате Англии российский форвард провел только восемь встреч, но отличился уже пять раз. Полуфинальный матч Кубка Англии «Тоттенхэм» - «Портсмут» состоится 11 апреля 2010 года на стадионе «Уэмбли». В другом полуфинале 10 апреля сыграют лондонский «Челси» и бирмингемская «Астон Вилла».