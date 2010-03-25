«Челси» забил пять мячей в одном матче

Лондонский «Челси» забил пять мячей в матче чемпионата Англии по футболу в премьер-лиге. «Челси» со счетом 5:0 разгромил аутсайдера турнира - клуб «Портсмут». Российский полузащитник «Челси» Юрий Жирков вышел на поле в основном составе, а на 71-й минуте был заменен. Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги. В первом тайме «Челси» забил только один мяч - отличился Дидье Дрогба. Во второй половине встречи два мяча забил Флоран Малуда, во второй раз поразил ворота «Портсмута» Дрогба, а окончательный счет на последней минуте встречи установил Фрэнк Лэмпард. Российский полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов в матче своей команды с «Манчестер Сити» на поле не появился. «Эвертон» победил со счетом 2:0. Благодаря победе над «Портсмутом» «Челси» поднялся на второе место в премьер-лиге. В активе «Челси» 68 очков в 31 матче. На счету лидирующего «Манчестер Юнайтед» - 69 очков, у лондонского «Арсенала», занимающего третье место - 67 очков.