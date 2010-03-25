Курировать российский футбол будет Абрамович

Предприниматель Роман Абрамович возглавит попечительский совет при Российском футбольном союзе (РФС). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента РФ. В попечительский совет также могут войти председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент РЖД Владимир Якунин и совладелец «Кузбассразрезугля» Андрей Бокарев. Кандидатами на вхождение в попечительский совет издание называет вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна, который является основным акционером московского «Спартака», и владельца ЦСКА Евгения Гинера. Представители потенциальных членов попечительского совета, а также пресс-атташе РФС Андрей Малосолов, заявили, что им неизвестно о планах создания нового органа при РФС. Функции попечительского совета, по данным «Ведомостей», пока неясны. По словам высокопоставленного члена «Единой России», цель создания нового органа - повышение эффективности расходования средств, выделяемых на развитие спорта. Создан новый орган может быть только после проведения внеочередной конференции РФС, которая внесет изменения в устав организации. По информации издания, такая конференция может быть проведена не раньше мая 2010 года. Как отмечают «Ведомости», попечительские советы могут быть созданы и в других спортивных федерациях. Рекомендация создать такие органы может быть дана 26 марта в Сочи на совете по спорту, посвященному итогам Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.