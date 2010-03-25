Ф/катание. ЧМ. Результаты соревнований спортивных пар

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Турине, в соревнованиях спортивных пар китайцы Цин Пан и Цзянь Тун выиграли золотую награду. Победители показали результат в 211,39 балла. Представители Германии Робин Шолковы и Алена Савченко заняли второе место, получив 204,74 балла. Российские фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнов выиграли бронзовую медаль. По итогам короткой и произвольной программы они набрали 203,79 балла, передает Чемпионат.ру. Произвольная программа: 1. Цин Пан - Цзянь Тун (Китай) - 136,11 2. Алена Савченко - Робин Шолковы (Германия) – 135,22 3. Юко Кавагути - Александр Смирнов (Россия) - 130,67 Итоговое положение: 1. Цин Пан - Цзянь Тун (Китай) - 211,39 2. Алена Савченко - Робин Шолковы (Германия) - 204,74 3. Юко Кавагути - Александр Смирнов (Россия) - 203,79