Сегодня Владимир Кличко отмечает свой 34-й день рождения

Сегодня, 25 марта, знаменитому украинскому боксеру Владимиру Кличко исполняется 34 года. Напомним, что Владимир родился 25 марта 1976 года в под Семипалатинском в Казахстане. На любительском ринге Владимир Кличко, выступая в весовой категории свыше 91 кг, завоевал золотую медаль Олимпиады в Атланте (1996 г.). В этом же году началась его профессиональная карьера. Свой первый чемпионский пояс (WBO) на профи-ринге Владимир Кличко завоевал в октябре 2000-го года, нокаутировав Криса Берда. Защитив свой титул пять раз, украинец 8 марта 2003-го уступил его в бою против Кори Сандерса. В следующем году Кличко вернул себе этот пояс, а в 2006-м завоевал престижный пояс IBF, вновь победив Криса Берда. В феврале 2008 года Владимир Кличко в объединительном поединке одолел чемпионом по версии IBO россиянина Султана Ибрагимова. Таким образом, Кличко-младший стал обладателем трех чемпионских поясов - IBO/IBF/WBO. 20 марта нынешнего года Владимир Кличко успешно защитил принадлежащие ему титулы, одержав победу нокаутом над американцем Эдди Чемберсом. Свой 34-й день рождения Владимир встречает вдали от Украины. Как на днях сообщил Виталий Кличко, младший брат решил отметить этот праздник в стране своей мечты – Японии.