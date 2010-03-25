Кличко: Когда я вижу боксирующих женщин, мне становится плохо

Чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко признался в интервью немецкому изданию Die Welt, что считает бокс неподходящим занятием для женщин. Напомним, что в прошлом году Международный олимпийский комитет принял решение включить женский бокс в программу Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. «Этот спорт подходит для мужчин, но не для женщин, - сказал Кличко. - Надеюсь, что женщины не воспримут мои слова плохо, возможно, я консервативен или старомоден, но я думаю, есть множество более красивых видов спорта для женщин. Когда я вижу двух женщин, сошедшихся на ринге лицом к лицу, мне становится плохо. Я точно не являюсь поклонником женского бокса», передает ALLBoxing.ru.