Хрюнов: Обсуждаем возможность проведения боя Кличко-Поветкин в Москве

Менеджер обязательного претендента на титул IBF в суперятжелом весе не имеющего поражений россиянина Александра Поветкина Владимир Хрюнов рассказал в интервью ALLBoxing.ru о ситуации с организацией поединка его подопечного и чемпиона IBF и WBO украинца Владимира Кличко. «За последние пять лет бокс Владимира Кличко не раз подвергали критике, - заявил менеджер. - Но я бы не согласился с этим и отдал должное его наставнику Эммануэлю Стюарду. Работая вместе с Поветкиным и выдающимся американским тренером Тедди Атласом, для меня открылись новые страницы во всем, что касается подготовки профессионального боксера. За это время я лишь утвердился во мнении какой это колоссальный труд и насколько велико значение каждой мелочи и профессионализм каждого члена команды». «В то же время у меня нет никаких сомнений, что тот путь, на котором стоит Поветкин с Атласом обязательно должен привести к подобному результату и вывести Александра на уровень такой же физической и технико-тактической, чемпионской готовности, как у Владимира Кличко. Поветкин сейчас на пути к этой вершине. Пока нельзя сказать сколько ждать, но в результате мы уверены. Мое мнение, что союз Атласа и Поветкина - союз мудрого учителя и благодарного ученика». «В данной ситуации не мы выбираем, так как чемпионом является Владимир Кличко. Здесь выбор чемпиона. Теоретически у Кличко есть возможность провести одну добровольную защиту, но захочет он этого или нет - неизвестно. Выбор за ним. Юридически у него есть право провести свободную защиту. Это будет бой по его выбору - например, с Дэвидом Хэем. Но мы не будем сидеть сложа руки ожидая решения чемпиона: через три недели мы отправляемся в США для того, чтобы продолжить тренировки под руководством Тедди Атласа». «Если поступит предложение от Кличко, то мы возьмемся за организацию боя. Сейчас я нахожусь на встрече, где мы обсуждаем возможность проведения боя Кличко-Поветкин в Москве. Но пока все дело в официальных обстоятельствах: как только промоутеры и юристы достигнут соглашения - бой будет возможен», - сказал в заключение Владимир Хрюнов.