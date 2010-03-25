Шумахер: Я не рассчитывал, что в Ф-1 сразу напинаю всем по задницам

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, выступающий за Mercedes, заявил, что прекрасно понимает людей, которые ждут от него хороших выступлений, но при этом немец предлагает им подождать до тех пор, пока он полностью не освоится в Формуле-1, передает Sports.ru . «Знаю, что многие люди мне полностью доверяют. Горжусь этим, но в то же время я не волшебник. Я всего лишь человек. Я уже давно вращаюсь в этой сфере и понимаю, сколько времени на все требуется, что нужно уделять внимание деталям, как важны точные настройки. Нельзя ожидать, что я немедленно буду быстрым. В целом, я доволен – я хорошо стартовал в прошлой гонке, провел ее чисто, не допустил ошибок. Мои результаты были конкурентоспособными по стандартам машины. Учитывая перерыв, старт получился хорошим. Так что я рад. Я и не рассчитывал на то, что вернусь в «Ф-1» и тут же всем напинаю по задницам, но в то же время и меня никто не пнул. Так что все хорошо. Нико Росберг – очень хороший и быстрый гонщик. Не думаю, что мне нужно стыдиться из-за того, где я оказался по отношению к нему в Бахрейне», – цитирует Шумахера ITV-F1. Кроме того, Михаэль добавил, что в настоящее время его команда еще только продолжает процесс своего становления, а также отметил, что болид W01 еще не оптимизирован под его стиль пилотажа. «Нам многое нужно сделать, чтобы нагнать соперников. Все дело в том, что мы – новая команда, нам надо становиться сильнее. Разработка болида началась еще до того, как стало известно, какие гонщики будут выступать за конюшню. Так что сначала нужно увидеть, как обстоит дело, а уже потом действовать, исходя из ситуации. Главным образом я вернулся в гонки ради собственного удовольствия, но в то же время я здесь не для того, чтобы все громко смеялись – я хочу побеждать. Всегда приятнее, если вы достигаете успеха», – добавил Шумахер. Ранее сообщалось, что инженеры Mercedes на базе команды плотно работают над тем, чтобы сделать болид команды более подходящим к стилю пилотирования немца.