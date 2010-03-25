Формула-1. Алонсо: С точки зрения скорости, «Ред Булл» впереди остальных

Гонщик «Феррари» Фернандо Алонсо согласен, что на Гран-при Бахрейна «Ред Булл» обладал самой быстрой машиной в пелотоне. «Думаю, с точки зрения скорости «Ред Булл», вероятно, слегка впереди всех остальных. Но это не сюрприз, ведь они очень сильно завершили сезон-2009 и сохранили свой темп. Однако одно дело — иметь быстрейшую машину и другое — выигрывать гонку. В Бахрейне в начале я не был способен атаковать, потому что Феттель, определённо, был быстрее, чем я, на мягком типе шин. Затем на жёстком комплекте казалось, что мне было немного комфортнее, но, возможно, он просто контролировал ход гонки, тут всегда трудно сказать что-то определённое. Думаю, нам нужна ещё пара гонок, чтобы лучше понять ситуацию. Мы попробуем снова атаковать «Ред Булл», но всё ещё будет зависеть от характеристик автодромов. Надеюсь, здесь в Австралии мы будем сильны и сможем побороться за победу. Мы были достаточно удачливы, чтобы после проблем Феттеля выиграть первую гонку. Надеюсь, здесь мы сможем стартовать впереди его и нам не придётся ждать никаких проблем», — цитирует Алонсо Autosport. Также испанец отметил, что не верит в слухи, согласно которым мотор «Рено» экономичнее «Феррари», что позволяет «Ред Булл» начинать гонку с меньшим запасом топлива. «Думаю, это слух, идёт ли речь о шести килограммах преимущества или другой цифре. Не думаю, что кто-либо сможет точно сказать, какая машина была легчайшей в Бахрейне. Возможно, тут есть некоторые сюрпризы. Так что мы не концентрируемся на этом, мы думаем только о потреблении топлива нашим мотором. И мы довольны тем, чем добились зимой», — отметил Алонсо.