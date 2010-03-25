Моратти: «Интер» вернулся на пик формы после победы над «Челси»

Президент «Интера» Массимо Моратти поделился мнением после победы в матче 30-го тура над «Ливорно» (3:0), по результатам которой миланцы увеличили отрыв от конкурентов. «Добившись победы в Лондоне, команда вновь обрела хорошую форму. В игре с «Ливорно» «Интер» показал отличную игру. Честно говоря, не знал, что «Милан» параллельно проиграл свой матч. Сейчас мы воспользуемся турнирным положением и, надеемся, отлично сыграем с «Ромой», – передает слова Моратти Sports.ru со ссылкой на Football Italia.