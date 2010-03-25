Назначен бой за звание претендента на чемпионский титул Виталия Кличко

Всемирный боксерский совет (WBC) назначил бой за звание официального претендента на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии этой организации, которым владеет украинец Виталий Кличко. Звание претендента будет разыграно в бою между американцем Рэем Остином и кубинцем Одланьером Солисом, сообщает интернет-издание Fightnews.com. В рейтинге WBC Остин занимает первое место, а Солис - второе. Об условиях организации поединка должны договориться промоутерские компании, представляющие интересы боксеров - Don King Productions и Arena Box-Promotions. Если сторонам не удастся договориться, то 23 апреля право на организацию и проведение боя Остин - Солис будет разыграно на аукционе в Мехико, где находится штаб-квартира WBC. Обычно в таких случаях поединок проводится в течение трех месяцев после аукциона. 39-летний Остин провел на профессиональном ринге 36 боев, одержал 28 побед (18 - нокаутом), потерпел четыре поражения и четыре поединка свел вничью. В марте 2007 года он дрался за титул IBF (Международная федерация бокса) с Владимиром Кличко и проиграл нокаутом во втором раунде. Солис, которому 5 апреля исполнится 30 лет, за время любительской карьеры стал трехкратным чемпионом мира и выиграл золото Олимпиады-2004. В декабре 2006 года он сбежал из расположения сборной Кубы на сборе в Венесуэле и вскоре начал выступать на профессиональном ринге. Там Солис одержал 16 побед в 16 боях (12 из них - нокаутом).