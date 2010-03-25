Гендиректором «Спартака» вместо Карпина может стать Аленичев

Акционеры столичного «Спартака» не исключают возможности того, что в ближайшее время генеральным директором футбольного клуба станет легендарный спартаковский футболист, а ныне сенатор Совета Федерации Дмитрий Аленичев. По данным Life Sports, боссы «Спартака» все больше склоняются к мнению, что совмещение Валерием Георгиевичем двух постов не позволяет ему оптимально сосредоточиться на тренерской работе. Владелец клуба Леонид Федун в ближайшее время проведет предварительные консультации с Дмитрием Аленичевым на предмет его возвращения в «Спартак» в качестве генерального директора. Решающими в этой связи должны стать ближайшие несколько туров. Если команда и дальше продолжит «буксовать», кадровые перестановки последуют неизбежно. Впрочем, о такой возможности в принципе Леонид Федун говорил сразу же после назначения Карпина главным тренером. «Карпин будет совмещать функции гендиректора и главного тренера команды до тех пор, пока она будет побеждать», - заявил владелец «Спартака» после отставки датчанина Микаэля Лаудрупа. В то же время сам Аленичев не раз признавался, что рано или поздно обязательно вернется в «Спартак». Правда, он отдавал предпочтение именно работе в должности главного тренера. Однако сейчас, учитывая опыт его работы в Совете Федерации, его способности могли бы очень помочь клубу и в должности гендиректора. Напомним, что Дмитрий Аленичев - один из самых титулованных российских футболистов. Он трижды становился чемпионом России, а в составе португальского «Порто» выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов, чего до сих пор не удавалось ни одному россиянину.